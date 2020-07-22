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Жилой фонд Украины готов к зиме на 50% - Шмыгаль

Жилой фонд Украины готов к зиме на 50% - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 22 июля. УНН. Жилой фонд Украины, по состоянию на середину лета, на 50% готов к зиме. Уже отремонтировано 800 тыс. домов. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на середину лета, на 15 июля, готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается и жилых домов, школ, учреждений здравоохранения. По информации, которую предоставляют нам регионы, комплексно уже отремонтировано и подготовлено уже более 800 тыс. домов. Мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных тепловых сетей и готовим тепловые пункты обогрева", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что на эти работы расходы уже составили более 6 млрд грн, теплых кредитов для утепления домов выдано на более чем 600 млн грн.

"Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины - 21 млрд метров кубических", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Киеве планируют заменить более 100 км теплосетей при подготовке к следующему отопительному сезону. На это выделили 450 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, отопительный сезон, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
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