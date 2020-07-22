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Шмыгаль анонсировал закупку 20 французских патрульных катеров для украинских пограничников

Шмыгаль анонсировал закупку 20 французских патрульных катеров для украинских пограничников

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина подписала договор с французской компанией OCЕA о закупке 20 патрульных кораблей для украинских пограничников, 5 из которых будут производиться на мощностях николаевского судостроительного завода Нибулон. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство продолжает вести активную работу в усилении безопасности нашей страны. Одна из составляющих этой работы - это обновление техники для наших пограничников. В частности, усиление морской безопасности. Любой участок морской границы должен надежно защищаться, будь то море или сухопутный участок украинской земли. Для этого правительство будет реализовывать проект по закупке 20 патрульных кораблей производства компании OCЕA - французская компания", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что пять кораблей будут производиться на мощностях украинского судостроительного завода Нибулон.

"Николаев всегда был городом корабелов. И я искренне рад, что наши партнеры из компании OCЕA выбрали Николаевский судостроительный завод Нибулон... Это будет наш украины-французский продукт. В рамках реализации этого проекта Украина не только получит новые современные корабли для защиты государственной границы, но и получит современные технологии в строительстве кораблей", - сказал Арсен Аваков во время прямого включения из рабочей поездки из Николаева, после подписания документов.

Он отметил, что поставка 20 кораблей состоится в течение трех лет.

Напомним, Минобороны получило от США партию ракет Javelin.

Источник: УНН
Теги: Франция, пограничники, катера, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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