Правительство одобрило выход Украины из еще двух соглашений СНГ

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров согласовал проект указа Президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко с заседания правительства, передает УНН.

"Украина выходит из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. Кабмин подготовил соответствующий указ Президента", - сообщил Гончаренко.

По его словам, подписание указа Президентом - завершающий этап внутригосударственных процедур.

Ранее Украина вышла из Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.