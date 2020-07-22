Правительство перешло в закрытый формат заседания

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины перешел к закрытому формату заседания для рассмотрения вопросов, подпадающих под государственную тайну. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"У нас остается три вопроса с ограниченным доступом. Я попрошу выключить сейчас трансляцию и людей, у которых нет допуска к государственной тайне, покинуть зал. Спасибо", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продолжил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.