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Правительство перешло в закрытый формат заседания

Правительство перешло в закрытый формат заседания

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины перешел к закрытому формату заседания для рассмотрения вопросов, подпадающих под государственную тайну. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"У нас остается три вопроса с ограниченным доступом. Я попрошу выключить сейчас трансляцию и людей, у которых нет допуска к государственной тайне, покинуть зал. Спасибо", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продолжил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Денис Шмыгаль
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