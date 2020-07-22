МОН попросило Кабмин выделить 2 млрд грн с "коронавирусного" фонда на образование и науку

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министерству образования и науки Кабмин поручил проработать выделение 2 млрд грн, которые будут направлены на выполнение трех бюджетных программ - помощь молодым учителям, обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности и в поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок. Об этом во время заседания правительства сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Прошу протокольным решением заседания правительства поручить Министерству образования и науки совместно с Минфином и другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти проработать вопрос о выделении средств в сумме 2 млрд 3 млн... грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для сферы образования и науки, которые будут направлены на выполнение трех бюджетных программ, а именно улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования, в частности, выплату пособий молодым учителям, на обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования и эффективной их противопожарной защиты и поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок", - сказал Сергей Шкарлет.

Правительство включило это решение в протокол заседания.

Напомним, на выплаты медикам и другим работникам Кабмин выделил из "коронавирусного" фонда 7 млрд грн.