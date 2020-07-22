Кабмин создал новое министерство

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров принял проект постановления, который создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующий проект постановления Кабинет министров Украины принял на заседании в среду, 22 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главой новосозданного министерства станет вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Чтобы новый министр смог выполнять поставленные ему задачи и намеченные цели, нужно дать ему необходимую площадку и ресурсы. То есть создать новое министерство. Я уже говорил, что вопрос давно назрел. Это была наша стратегия и обещание еще в начале работы нашего правительства. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам вице-премьер-министра Олега Уруского, целью принятия акта является образование центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности.

"Принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, обеспечит развитие регионов", - отметил Олег Уруский.

По словам Премьер-министра, первоочередной приоритет нового ведомства - оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

"Поэтому сегодня мы официально даем старт созданию нового министерства", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада назначила Уруского вице-премьером по вопросам ОПК 16 июля.