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Кабмин создал новое министерство

Кабмин создал новое министерство

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров принял проект постановления, который создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующий проект постановления Кабинет министров Украины принял на заседании в среду, 22 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главой новосозданного министерства станет вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Чтобы новый министр смог выполнять поставленные ему задачи и намеченные цели, нужно дать ему необходимую площадку и ресурсы. То есть создать новое министерство. Я уже говорил, что вопрос давно назрел. Это была наша стратегия и обещание еще в начале работы нашего правительства. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам вице-премьер-министра Олега Уруского, целью принятия акта является образование центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности.

"Принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, обеспечит развитие регионов", - отметил Олег Уруский.

По словам Премьер-министра, первоочередной приоритет нового ведомства - оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

"Поэтому сегодня мы официально даем старт созданию нового министерства", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада назначила Уруского вице-премьером по вопросам ОПК 16 июля.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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