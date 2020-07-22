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Правительство определило нормы для пересчета государственной соцпомощи

Правительство определило нормы для пересчета государственной соцпомощи

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым определил нормы для пересчета государственной социальной помощи и выплаты ее малообеспеченным семьям. Об этом рассказала на брифинге министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на заседании правительства было принято постановление, которое называется - некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи. Это постановление было разработано во исполнение Закона Украины, которым с 1 июля устанавливаются новые размеры социальных выплат отдельным категориям лиц, а также совершенствуются принципы и подходы к назначению и предоставлению государственных социальных пособий в Украине", - сказала Лазебная.

По ее словам, решение правительства преследует две вещи: нормировать перерасчет социальных выплат и упростить доступ в оформлении социальной помощи. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство увеличилась с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а на детей с инвалидностью до 3,5 прожиточных минимумов.

"Перерасчету подлежат выплаты, которые были начислены в январе-июне 2020 года, но перерасчет будет проведен с 1 января 2020 года, то есть со времени, которое уже прошло. Этим решением Кабмина была назначена новая редакция порядка назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям. Основным принципом оказания помощи определено: объективность причин получения низких доходов или их отсутствие у неработающих трудоспособных членов семьи", - добавила министр.

Напомним, по данным Минсоцполитики, во время карантина было упрощено назначения пособий и переоформление субсидий. Более 3 млн семей автоматически переназначили субсидии.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, социальная помощь, Минсоцполитики, деньги
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