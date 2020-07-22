Правительство выделило средства для граждан, пострадавших в результате лесных пожаров

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании выделил 54,7 млн грн для граждан, пострадавших в результате пожаров в Луганской области и 2,1 млн грн для помощи пострадавшим из-за пожара в Житомирской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Кабинет Министров Украины на заседании 22 июля принял решение о выделении средств на компенсацию пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях, одноразовую денежную помощь семьям погибших и пострадавших во время антитеррористической операции, а также о пересчете социальной помощи для детей, нуждающихся в дополнительной опеке от государства", - говорится в сообщении.

Так, на первоочередные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, имевшей место в Луганской области в июле этого года, правительство выделило 54,7 млн грн.

"Из-за страшных пожаров в Луганской области десятки украинцев потеряли дома. Мы планомерно, а главное ответственно, продолжаем помогать. Большая часть из выделенных средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для того, чтобы люди могли восстановить себе жилье", - заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство поддержало решение о выделении дополнительных 2,1 млн грн, которые будут направлены для помощи пострадавшим от пожара в Житомирской области. Кроме того, чиновники утвердили выделение средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в АТО, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных во время участия в указанной операции. Общая сумма выплат составит 13,1 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее глава правительства Денис Шмыгаль, Кабмин выделит 13 млн грн для поддержки семей военных, которые серьезно пострадали или погибли во время участия в АТО.