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В КСУ поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде

В КСУ поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный Суд Украины 22 июля поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины. Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд с ходатайством признать Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что народные депутаты Украины считают указанный Закон неконституционным в целом.

"... ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному Закону Украины, и без каких Закон № 2447 нельзя применять вообще", - отмечается в представлении.

Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда определили днем начала работы ВАКС 5 сентября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, КСУ, Антикоррупционный суд
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