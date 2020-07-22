Данилов прокомментировал создание ответственного за ОПК министерства

КИЕВ. 22 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя создание нового министерства, заявил, что реформированию оборонно-промышленного комплекса быть. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Реформированию ОПК - быть. Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики, а также развитие космической отрасли. Это первый этап", - написал Данилов.

По его словам, насущной необходимости изменения организации работы оборонно-промышленного комплекса была посвящена встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале года.

"Это вопрос, которому Глава государства придает первостепенное значение. Результатом совместной с Офисом Президента Украины и профильными министерствами и ведомствами работы стало решение СНБО Украины от 18.02.2020 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенное в действие Указом Президента Украины от 27 февраля 2020 года № 59", - отметил Данилов.

Данилов отметил, что этим решением предусмотрено, что на втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий "Укроборонпрома".

"Надеюсь, что эта реформа, которая учитывает лучший мировой опыт корпоративного управления, действительно станет самой масштабной за последние десять лет. Армия будет обеспечена современным высокотехнологичным вооружением и техникой. Мы сможем оперативно и эффективно реагировать на современные вызовы", - написал Данилов.

Напомним, Кабинет министров принял проект постановления, который создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.