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Разумков направил на подпись Зеленскому изменения в Избирательный кодекс

Разумков направил на подпись Зеленскому изменения в Избирательный кодекс

КИЕВ. 22 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал проект Закона № 3485 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства” и направил на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Так, 22 июля документ возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины.

"22 июля 2020 года закон направлен на подпись Президенту", - сказано в сообщении о проведении документа.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3485 о внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Украина, Владимир Зеленский
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