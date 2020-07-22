ВСП получил 176 сообщений о вмешательстве в работу судей с начала года

КИЕВ. 22 июля. УНН. За первое полугодие 2020 года в Высший совет правосудия поступило 176 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей. После их рассмотрения установлено, что 105 сообщений не имеют оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.

"В течение первого полугодия 2020 года Высший совет правосудия получил 176 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за шесть месяцев с начала года Высший совет правосудия рассмотрел 144 таких сообщения и принял 26 решений о принятии мер реагирования, а именно:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации по раскрытию и расследованию преступлений;

- внесение в соответствующие органы или к должностным лицам представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, которыми совершено действия или допущено бездействие, и т.д.

"105 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия, Высший совет правосудия расценил как такие, которые не содержат оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия. К концу первого полугодия нерассмотренными остаются 123 сообщения о вмешательстве", - добавили в сообщении.

Напомним, на протяжении работы Высшего антикоррупционного суда, с сентября 2019 года по июнь 2020 года, были осуждены трое адвокатов, двое экс-нардепов, двое судей, руководитель госпредприятия и депутата горсовета.