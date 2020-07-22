За неделю зарегистрировано ряд кибератак на сайт Офиса Президента Украины

КИЕВ. 22 июля. УНН. С 15 по 21 июля было зафиксировано и заблокировано 4 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 17 967 подозрительных событий, что на 22% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (46%), обнаружение сетевого ВПО (25%), применение нестандартных протоколов (12%), попыток веб-атак (7%) и попыток получения прав администратора (8%)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 814 различных видов атак, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (36%), атаки типа "Brute-force" (25%) и атаки типа "Harvest Attack" (36%).

"Также заблокированы 4 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса Президента Украины", - добавляется в сообщении.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 488 киберинцидентов. Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (98% от общего количества).

Напомним, за первое полугодие 2020 года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак на объекты критической инфраструктуры, разоблачила почти 20 хакерских группировок, значительную часть которых контролировали из РФ.