Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7065

За неделю зарегистрировано ряд кибератак на сайт Офиса Президента Украины

За неделю зарегистрировано ряд кибератак на сайт Офиса Президента Украины

КИЕВ. 22 июля. УНН. С 15 по 21 июля было зафиксировано и заблокировано 4 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 17 967 подозрительных событий, что на 22% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (46%), обнаружение сетевого ВПО (25%), применение нестандартных протоколов (12%), попыток веб-атак (7%) и попыток получения прав администратора (8%)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 814 различных видов атак, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (36%), атаки типа "Brute-force" (25%) и атаки типа "Harvest Attack" (36%).

"Также заблокированы 4 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса Президента Украины", - добавляется в сообщении.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 488 киберинцидентов. Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (98% от общего количества).

Напомним, за первое полугодие 2020 года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак на объекты критической инфраструктуры, разоблачила почти 20 хакерских группировок, значительную часть которых контролировали из РФ.

Источник: УНН
Теги: Украина, киберугроза, атака, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.