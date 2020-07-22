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Высший совет правосудия уволил 129 судей с начала года

Высший совет правосудия уволил 129 судей с начала года

КИЕВ. 22 июля. УНН. В течение первого полугодия 2020 Высший совет правосудия уволили 129 судей, 116 были уволены по общим обстоятельствам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.

"Высший совет правосудия в течение первого полугодия 2020 года уволил 129 судей. В 2020 году по общим основаниям уволено 116 судей: в связи с подачей заявлений об отставке - 115, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию - 1. По особым обстоятельствам уволены 13 судей: 10 из них - за совершение существенного дисциплинарного поступка, 3 - в результате признания их не соответствующими занимаемой должности, по результатам квалификационного оценивания", - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении работы Высшего антикоррупционного суда, с сентября 2019 года по июнь 2020 года, были осуждены трое адвокатов, двое экс-нардепив, двое судей, руководитель госпредприятия и депутат горсовета. Общий штраф назначен на 272 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, судьи, Высший совет правосудия
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