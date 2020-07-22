ВСП получил 5026 жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи с начала года

КИЕВ. 22 июля. УНН. С начала года Высший совет правосудия получил 5026 жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"В течение первой половины 2020 года Высший совет правосудия получил 5026 жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что такая информация приведена в статистической справке о результатах работы Высшего совета правосудия за первое полугодие 2020 года. В течение этого периода Дисциплинарные палаты и члены ВСП полностью завершили рассмотрение 7594 дисциплинарных жалоб (включая те, что поступили в предыдущие годы).

По результатам их рассмотрения принято 4517 решений, из которых:

• 249 решений об открытии дисциплинарного дела (в течение всего 2019 года таких решений было 283)

• 111 решений о возвращении дисциплинарных жалоб постановлениями Дисциплинарным палат (в течение всего 2019 года - 169)

• 56 решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности (в течение всего 2019 года - 150)

• 539 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел или оставление заявления без рассмотрения (в течение всего 2019 года - 836)

• 46 решений об отказе в привлечении судей к дисциплинарной ответственности и закрытии дисциплинарного производства (в течение всего 2019 года - 154).

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"Всего за первое полугодие Дисциплинарные палаты ВСП приняли 56 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 60 судей", - отмечается в сообщении.

Также по результатам рассмотрения дисциплинарных дел к судьям применены такие виды дисциплинарных взысканий:

• предупреждение - относительно 27 судей;

• выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца - относительно 14 судей;

• строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев - относительно 9 судей;

• представление о временном отстранении от правосудия - относительно 4 судей;

• представление об увольнении - относительно 6 судей.

Кроме того, члены ВСП единолично решили 3516 постановлений об оставлении дисциплинарных жалоб без рассмотрения и вернули их жалобщикам.

Напомним, с начала года ВСП рассмотрела более 60 сообщений о вмешательстве в деятельность судьи.