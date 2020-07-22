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ВСП получил почти 30 жалоб от судей или их представителей на решение Дисциплинарной палаты

ВСП получил почти 30 жалоб от судей или их представителей на решение Дисциплинарной палаты

КИЕВ. 22 июля. УНН. В течение первой половины этого года Высший совет правосудия получил 27 жалоб от судей или представителей судей на решение Дисциплинарной палаты по дисциплинарным делам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"За этот период (в течение первой половины этого года - ред.) в Высший совет правосудия поступило 27 жалоб от судей или представителей судей на решение Дисциплинарной палаты по дисциплинарным делам", - говорится в сообщении.

Так, по результатам рассмотрения жалоб на решения Дисциплинарным палат:

• 18 решений Дисциплинарных палат Высшим советом правосудия оставлено без изменений;

• 5 решений Дисциплинарных палат отменено частично или полностью;

• 7 жалоб на решения Дисциплинарных палат ВСП оставил без рассмотрения;

• относительно 5 решений Дисциплинарных палат ВСП принял решение об изменении.

Напомним, с начала года ВСП рассмотрел более 60 сообщений о вмешательстве в деятельность судьи.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, судьи, Высший совет правосудия
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