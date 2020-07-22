Главный санврач прокомментировал свое возможное выдвижение в мэры Киева

КИЕВ. 22 июля. УНН. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не планирует идти в мэры Киева, так как должен бороться с коронавирусной болезнью на своей нынешней должности. Об этом он заявил в эфире Украинского радио, передает УНН.

"Я не иду в мэры Киева, поскольку сегодня эпидситуация такая с коронавирусной болезнью, мы понимаем, что осень будет "жаркой", с точки зрения сдерживания коронавирусной болезни. Поэтому нужно использовать тот опыт, который мы получили начиная с февраля, с эвакуации наших граждан из Уханя, с марта, когда у нас регистрировались первые случаи. Сегодня этот опыт, я считаю, является неоценимым и его можно использовать полноценно именно в должности главного санитарного врача, давая адекватный ответ коронавирусной болезни. Я уверен, что в октябре-ноябре к коронавирусной болезни присоединится грипп, на это нам будет еще сложнее реагировать", - отметил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что, коронавирусная болезнь - сезонная, поэтому осенью в Украину может вновь прийти увеличение заболевания.