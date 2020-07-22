Зеленский подписал изменения в Избирательный кодекс

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства” № 805-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Документ предусматривает урегулирование шероховатостей, уточнение сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации. В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и другие.

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Закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процессу подсчета голосов, представлению документов кандидатами, ограничению для одновременного баллотирования на местных выборах. Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшено денежный залог на местных выборах и тому подобное. Кроме того, изменения касаются вопроса деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса, отметили в Офисе.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 3485 о внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию избирательного законодательства.