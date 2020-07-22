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Украина и Швейцария обсудили модернизацию подвижного состава Укрзализныци

Украина и Швейцария обсудили модернизацию подвижного состава Укрзализныци

КИЕВ. 22 июля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с исполнительным вице-президентом швейцарской компании Stadler Rail AG Ансгара Брокмеером и обсудили модернизацию подвижного состава Укрзализныци. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с исполнительным вице-президентом швейцарской компании Stadler Rail AG Ансгара Брокмеером”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ансгар Брокмеер прибыл в Украину как член бизнес-делегации, сопровождавшей Президента Швейцарской Конфедерации Соммаруга в рамках ее государственного визита 20-23 июля 2020 года.

Во исполнение договоренностей президентов Украины и Швейцарии во время встречи были обсуждены модальности взаимодействия в модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта.

Игорь Жовква проинформировал собеседника о реализации реформ в Украине, в частности в сфере развития транспортной инфраструктуры.

Был обсужден ряд перспективных проектов, которые могли бы быть реализованы в Украине с привлечением как украинских, так и швейцарских производителей.

Представитель компании Stadler Rail AG выразил заинтересованность в работе на украинском рынке и создании совместных с украинскими партнерами производств.

Напомним, в случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, Швейцария, Офис президента Украины
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