Официально: в МИД подтвердили дату переговоров с иранской делегацией по сбитому самолету МАУ

КИЕВ. 22 июля. УНН. Переговоры с делегацией Ирана по сбитому пассажирскому самолету МАУ рейса PS752 над Тегераном пройдут в Киеве 29-30 июля. Такую информацию УНН подтвердил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Так, заместитель министра подтвердил, что первый раунд ирано-украинских переговоров по PS752 пройдет в Киеве 29-30 июля.

Енин на переговорах будет представлен в качестве главы украинской делегации, оппонентов по переговорам будет представлять заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

Напомним, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что представители Ирана пообещали до конца следующей недели прибыть в Киев для обсуждения компенсаций за сбитие пассажирского самолета МАУ рейса PS752 над Тегераном.