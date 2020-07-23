Кабмин определил поставщика "последней надежды" на рынке газа

КИЕВ. 23 июля. УНН. Кабинет Министров определил ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа сроком на три года как победителя конкурса. Об этом сообщил Минэнерго, передает УНН.

“Ценовое предложение ООО “ГК „Нафтогаз Украины“ — 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%. Конкурсная комиссия определила компанию по результатам конкурса 10 июля этого года”, — уточнили в ведомстве.

Определение такого поставщика необходимо для обеспечения бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа и гарантированного снабжения газа всем потребителям, пояснили в Минэнерго.

Также там сообщили, что продлены сроки подписания соглашений о разделе продукции.

“По просьбе инвесторов газодобывающей отрасли продлены на шесть месяцев сроки заключения соглашений о разделе углеводородов на восьми участках”, — рассказывают в Минэнерго.

Соответствующее распоряжение было принято вчера на заседании правительства в связи с тем, что в Межведомственную комиссию обратилось восемь инвесторов — победителей конкурсов на участки Бузовское, Зинковское, Ивановское, Берестянское, Балаклейское, Софиевское, Варвинское и Угневское, о переносе сроков по подписанию соглашений.

“Инвесторы сослались на значительный объем спорных вопросов редакции отдельных положений проектов соглашений, которые должны быть согласованы сторонами переговорного процесса и их сложность, что требует углубленного изучения и времени”, — информирует Минэнерго.

Напомним, ВР приняла подготовленный Минэнерго законопроект о снижении “зеленых” тарифов.