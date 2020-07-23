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Минэнерго инициирует должность администратора, который будет следить за прозрачностью в добывающих отраслях

Минэнерго инициирует должность администратора, который будет следить за прозрачностью в добывающих отраслях

КИЕВ. 23 июля. УНН. Кабинет Министров одобрил разработанный Министерством энергетики законопроект, направленный на выполнение международных обязательств в связи с присоединением к Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.

Проект Закона регулирует вопрос о выполнении статьи 10 Закона Украины “Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях” относительно избрания независимого администратора по подготовке отчета ИПДО, объясняют в ведомстве.

“Документом предлагаются изменения, согласно которым независимый администратор избирается Минэнерго с соблюдением требований Закона Украины „О публичных закупках“ без установки дополнительных условий такого отбора”, — рассказывают в Минэнерго.

Напомним, ВР приняла подготовленный Минэнерго законопроект о снижении “зеленых” тарифов.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, Минэнергоугля
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