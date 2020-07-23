Постпред Украины при ООН Кислица стал вице-председателем ЭКОСОС

КИЕВ. 23 июля. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был избран Вице-председателем Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2020-2021 годов. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

“На фоне распространения пандемии COVID-19 моим основным приоритетом на должности вице-председателя станет активизация оперативной деятельности ЭКОСОС с целью оказания поддержки пострадавшим странам. Речь идет как о реализации проектов, направленных на борьбу с новым коронавирусом, так и о пост-кризисном экономическом восстановлении”, — отметил Сергей Кислица.

Дипломат также сообщил, что на проектную деятельность ООН ежегодно направляется около 30 млрд долларов. “Только Программа развития ООН, которая работает в более чем 150 странах, оперирует годовым бюджетом в 5,8 млрд долларов. За прошлый и текущий годы ПРООН реализовала проектов в Украине на сумму более 300 млн долларов”, — добавил постпред.

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Отмечается, что в составе бюро ЭКОСОС, европейский регион в котором, кроме Украины, будет представлять Швейцария, а председательствовать Пакистан, украинская сторона также будет уделять особое внимание продвижению гендерного равенства, укреплению роли женщин, усилению социальной защиты наиболее уязвимых категорий лиц, повышению энергетической эффективности, совершенствованию гуманитарного реагирования и внедрению современных технологий.

Справка: ЭКОСОС — один из уставных органов ООН, который отвечает за координацию экономической и социальной политики ООН. В ее состав входят 54 государства, в т.ч. пока Украина.

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