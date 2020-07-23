Таран: в Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации Крыма Россией

КИЕВ. 23 июля. УНН. В бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризации Россией аннексированного Крыма. Об этом 22 июля во время заключительного заседания Форума безопасности и сотрудничеству ОБСЕ сказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он также напомнил, что Россия создает препятствия свободному судоходству в регионе.

“Я хотел бы сделать четкий и решительный акцент на одном вопросе — российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности”, — подчеркнул Таран.

Государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Они выразили обеспокоенность проведения Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.

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Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 18 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.