Президент Швейцарии вместе с Зеленским сегодня едут на Донбасс

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июля, осуществят визит на восток Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.

"Президент Сомаруга сегодня осуществит совместный визит с Президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликтy", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая находится в Украине с государственным визитом. Это первый государственный визит Президента Швейцарской Конфедерации в Украине в истории двусторонних дипломатических отношений.