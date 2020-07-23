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Зеленский и президент Швейцарии посетили водоснабжающую компанию на Донбассе

Зеленский и президент Швейцарии посетили водоснабжающую компанию на Донбассе

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга сегодня посетили КП "Компания "Вода Донбасса", передает корреспондент УНН.

"Трудно переоценить важность работы компании "Вода Донбасса". Это КП обеспечивает питьевой водой около 4 млн жителей Донбасса", - сказал Президент.

По словам Зеленского, с 2014 года объекты предприятия неоднократно подвергались обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований, из-за чего периодически прекращалась подача воды украинскому населению, ухудшилось техническое состояние инфраструктуры предприятия.

В этих условиях, отметил Президент, чрезвычайно важной стала гуманитарная помощь Швейцарии.

"Десятки тысяч тонн химических реагентов для очистки установки для обеззараживания питьевой воды и многое другое позволили предупредить гуманитарную катастрофу в Донецкой области", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Сиомнетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, сегодня начали рабочую поездку в Донецкой и Луганской областей.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Швейцария, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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