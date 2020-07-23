Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5985

Зеленский: Швейцария отправила на Донбасс еще 17 грузовиков гумпомощи

Зеленский: Швейцария отправила на Донбасс еще 17 грузовиков гумпомощи

КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня на Донбасс прибывает партия гуманитарной помощи, предоставленной Швейцарской Конфедерацией в поддержку Донбасса. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время визита с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в КП "Компания "Вода Донбасса", передает корреспондент УНН.

"Мы приветствуем новую швейцарскую программу сотрудничества с Украиной на следующие 3 года. От ее общего финансирования на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков. А сегодня мы с мадам Президентом встречаем гуманитарный груз Швейцарской Конфедерации - это еще 17 грузовиков, 15 из них привезли химикаты и реагенты, один доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска, еще один - гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь", - сказал Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, сегодня начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Швейцария, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.