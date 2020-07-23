НАПК начало проверку деклараций Шмыгаля и девяти действующих министров

КИЕВ. 23 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 28 человек, среди которых премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Максим Степанов, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку еще 35 деклараций 28 должностных лиц", - говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом, с начала перезапуска НАПК к проверке взято 503 декларации.

"Среди этих субъектов декларирования премьер-министр Денис Шмыгаль, а также 16 человек, занимающих должности министров в 2019 и 2020 годах", - отмечается в сообщении.

Так, в перечне тех, кого проверит НАПК есть:

▪️ Максим Степанов, министр здравоохранения;

▪️ Сергей Марченко, министр финансов;

▪️ Денис Малюська, министр юстиции;

▪️ Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

▪️ Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий;

▪️ Марина Лазебная, министр социальной политики;

▪️ Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

▪️ Алексей Резников, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

▪️ Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

▪️ Степан Кубив, бывший первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли;

▪️ Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр;

▪️ Павел Петренко, бывший министр юстиции;

▪️ Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции;

▪️ Юрий Стець, бывший министр информационной политики;

▪️ Владимир Кистион, депутат Винницкого областного совета, бывший вице-премьер-министр;

▪️ Ирина Фриз, народный депутат, бывший министр по делам ветеранов.

Также НАПК начало проверять таких должностных лиц:

▪️ Ольга Стефанишина, генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета министров;

▪️ Виктор Хоменчук, начальник отдела охраны объектов органов и учреждений системы правосудия ТУ УСН В Ровенской области;

▪️ Александр Бабич, глава Голопристанского городского совета;

▪️ Игорь Чернюк, судья Винницкого городского суда Винницкой области;

▪️ Иван Рязанцев, директор ЧП "Укрричбуд";

▪️ Василий Давидмук, главный специалист отдела экономического развития и туризма управления экономики РГА;

▪️ Александр Донон, старший оперуполномоченный криминальной полиции Петриковского ОП Новомосковского ОП ГУНП в Днепропетровской области;

▪️ Никита Мисюра, следователь Херсонского отдела полиции ГУНП в Херсонской области;

▪️ Александр Марьянский, директор КП "Добропольский городской транспорт";

▪️ Александра Даруга, главный специалист отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникации ГСЦ МВД;

▪️ Александра Фесенко, депутат Северской городского совета Бахмутского района.

Напомним, НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко.