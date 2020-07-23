ВНО по украинскому языку и литературе переформатируют

КИЕВ. 23 июля. УНН. В этом году ВНО по украинскому языку и литературе прекращает свое существование в том виде, каким было все эти годы, и с 2021-го приобретает новый формат. Об этом во время заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования сообщил и.о. директора УЦОКО Валерий Бойко, передает корреспондент УНН.

"Что касается украинского языка и литературы... с 2021 фактически в том формате, в котором существует тест по украинскому языку и литературе уже много лет, он прекращает в этом году свое существование, и уже начиная с 2021-го нашим абитуриентам будет предложено, и в соответствии с приказом о некоторых вопросах проведения ВНО в 2021 году и на выполнение одного из пунктов дорожной карты по реализации статьи 7 Закона Украины "Об образовании", абитуриенты будут работать с двумя типами сертификационной работы", - отметил он.

Так, по словам Бойко, ВНО по украинскому языку будет делиться на два типа в зависимости от дальнейшего направления подготовки абитуриента.

"Первый - это украинский язык, который будет сдаваться в соответствии с программой ВНО по украинскому языку и литературе и содержать задачи, равные стандарту. Результаты выполнения этого теста будут засчитываться, как оценка по ГИА, так и будет учитываться для вступления в учреждения высшего образования на естественные, математические, технические направления подготовки. Второй тест "Украинский язык и литература", содержащий задачи предыдущего теста по украинскому языку, задачи, равные стандарту, результаты выполнения части этого теста также будут засчитываться как ГИА за курс полного общего среднего образования, полное выполнение заданий теста по украинскому языку и литературе будут использоваться при поступлении в учреждения высшего образования на гуманитарные направления подготовки", - добавил он.

И.о. директора Украинского центра оценивания качества образования отметил, что с сентября демонстрационные варианты теста будут опубликованы на сайте.

"Это такие планы и перспективы... Начиная с нового учебного года, с сентября месяца соответствующие демонстрационные варианты тестов по украинскому языку и литературе будут обнародованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - подытожил Бойко.

Напомним, участие в ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году приняли более 275 тыс. человек - это 74,44% от общего количества зарегистрированных.