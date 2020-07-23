В РФ подтвердили согласование мер по прекращению огня на Донбассе

КИЕВ. 23 июля. УНН. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов подтвердил достижение договоренности на вчерашнем заседании о прекращении огня с 27 июля. Об этом он сказал в среду журналистам, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", - сказал он.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Как сообщили накануне в Офисе Президента, согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.