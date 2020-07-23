КИЕВ. 23 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с первым зарубежным рабочим визитом в Брюссель. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Приземлился в сердце объединенной Европы. Рад личному знакомству с постоянным представителем Украины при Евросоюзе Николаем Точицким и исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Франсом Тиммермансом", - написал Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 23 июля, отправился в Брюссель, где должен провести встречи, переговоры и подписать важные документы с европейскими чиновниками.