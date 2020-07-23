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Шмыгаль прибыл с первым зарубежным рабочим визитом в Брюссель

Шмыгаль прибыл с первым зарубежным рабочим визитом в Брюссель

КИЕВ. 23 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с первым зарубежным рабочим визитом в Брюссель. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Приземлился в сердце объединенной Европы. Рад личному знакомству с постоянным представителем Украины при Евросоюзе Николаем Точицким и исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Франсом Тиммермансом", - написал Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 23 июля, отправился в Брюссель, где должен провести встречи, переговоры и подписать важные документы с европейскими чиновниками.

Источник: УНН
Теги: визит, Евросоюз, Брюссель, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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