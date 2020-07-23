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В ЦИКе заявили, что местные выборы будут проходить в сложных условиях

В ЦИКе заявили, что местные выборы будут проходить в сложных условиях

Андрей Гевко

КИЕВ. 23 июля. УНН. Местные выборы 25 октября будут проходить в сложных условиях, одной из причин является карантин в Украине. Однако, Центральная избирательная комиссия готовится к таким осложнениям. Об этом сообщил в ходе круглого стола член ЦИКа Андрей Гевко, передает корреспондент УНН.

"Подсчет голосов на участковых избирательных комиссиях, также установление результатов территориальными избирательными комиссиями - это все будет сложно. Это не будет просто, мы это понимаем и мы к этому готовимся. Если между всеми субъектами избирательного процесса будет установлен определенный уровень доверия, тогда будет проще провести эти выборы", - сказал Гевко.

По его словам, ЦИК будет настраивать всех субъектов избирательного процесса доверять друг другу.

"В сложных условиях они будут проходить (выборы - ред.), карантин уже продлен до 31 августа. В условиях карантина проводить выборы будет еще сложнее. Это связано с агитацией, которую будут проводить кандидаты... Это связано, непосредственно и с днем голосования и установлением результатов", - добавил Гевко.

Как сообщалось в УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" № 805-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, местные выборы, Коронавирус, карантин
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