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Новости: Политика
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В НБУ заявили о постепенном ускорении инфляции

В НБУ заявили о постепенном ускорении инфляции

Кирилл Шевченко

КИЕВ. 23 июля. УНН. Инфляция в Украине продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона в 5%. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.

"Какой была динамика цен за последние месяцы? Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% плюс/минус один процентный пункт. В июне она увеличилась до 2,4% и по оценкам Национального банка продолжила ускоряться и в июле", - сказал Шевченко.

По его словам, главным фактором ускорения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий.

"Также ухудшились инфляционные ожидания бизнеса и населения. В то же время, инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы", - добавил глава НБУ.

Напомним, ранее Шевченко заявил, что монетарная политика Национального банка доказала свою действенность, она будет сохранена.

Источник: УНН
Теги: инфляция, НБУ
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