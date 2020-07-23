В ЦИК заявили, что из-за нехватки средств местные выборы пройдут без инновационных технологий

КИЕВ. 23 июля. УНН. На местных выборах, которые пройдут 25 октября, не будет никаких инновационных технологий из-за нехватки средств. Сейчас идет сотрудничество с международными партнерами для помощи территориальным избирательным комиссиям. Об этом сообщил в ходе круглого стола член ЦИК Андрей Гевко, передает корреспондент УНН.

"На этих выборах никаких инновационных технологий не будет, потому что средств нет. Даже те изменения, которые мы хотели сделать в ЕИАС "Выборы" (единая информационно-аналитическая система - ред.), которые являются точно необходимыми, чтобы упростить работу территориальных избирательных комиссий, чтобы они не на калькуляторе считали и устанавливали итоги - то на это средств не было даже выделено в этом году", - сказал Гевко.

По его словам, сейчас с международными партнерами работают над помощью территориальным избирательным комиссиям для того, чтобы хотя бы правильно посчитать результаты.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Как заявили в ЦИК, местные выборы 25 октября будут проходить в сложных условиях, одной из причин является карантин в Украине.