Избирательный адрес уже изменили более тысячи украинцев - ЦИК

КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро уже более тысячи украинцев изменили свой избирательный адрес. Такая возможность для того, чтобы принять участие в местных выборах, будет действовать до 10 сентября. Об этом сообщил в ходе круглого стола член ЦИК Андрей Гевко, передает корреспондент УНН.

"До 10 сентября есть возможность изменения (места голосования перед местными вибораммы - ред.). По состоянию на утро сегодня такой возможностью уже воспользовались более тысячи человек. Из них около 60% воспользовались именно с помощью своего компьютера, через интернет это сделали. Мы не видим этих очередей, когда в райгосадминистрациях ограниченный доступ в условиях пандемии", - сказал Гевко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году.



