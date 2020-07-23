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Избирательный адрес уже изменили более тысячи украинцев - ЦИК

Избирательный адрес уже изменили более тысячи украинцев - ЦИК

КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро уже более тысячи украинцев изменили свой избирательный адрес. Такая возможность для того, чтобы принять участие в местных выборах, будет действовать до 10 сентября. Об этом сообщил в ходе круглого стола член ЦИК Андрей Гевко, передает корреспондент УНН.

"До 10 сентября есть возможность изменения (места голосования перед местными вибораммы - ред.). По состоянию на утро сегодня такой возможностью уже воспользовались более тысячи человек. Из них около 60% воспользовались именно с помощью своего компьютера, через интернет это сделали. Мы не видим этих очередей, когда в райгосадминистрациях ограниченный доступ в условиях пандемии", - сказал Гевко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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