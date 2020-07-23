ВНО-2020: консолидированный порог по иностранным языкам установлен на уровне 17 баллов

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Украине в ВНО-2020 по иностранным языкам установлено консолидированный порог на уровне 17 тестовых баллов. Об этом стало известно в ходе заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, передает корреспондент УНН.

"Установление консолидированного порога по иностранным языкам ВНО 2020 года на уровне 17 тестовых баллов. Есть единогласно принятое решение об установленного консолидированного балла по иностранным языкам на уровне 17 баллов", - заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Напомним, 7 июля в Украине было проведено ВНО по английскому языку. Его сдали более 105 000 человек.