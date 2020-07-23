Таран призвал ОБСЕ ради европейской безопасности уделить больше внимания агрессии России

КИЕВ. 23 июля. УНН. ОБСЕ должна уделить гораздо больше внимания тому, что Россия разрушает основы европейской безопасности и создает угрозу миру на континенте. Об этом во время итогового онлайн заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона", - отметил Таран.

Он отметил, что ситуация с безопасностью на востоке Украины, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободы судоходства со стороны России.

Министр обороны подчеркнул, что единственным способом остановить Россию является восстановление полного контроля украинской властью над всем участком международно-признанной границы на востоке Украины. Он также отметил необходимость более широкой вовлеченности ОБСЕ к решению проблемы оккупации Россией украинского Крыма.

"Санкции, связанные с Крымом, должны действовать пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - сказал Таран.

Он призвал участников Форума к откровенной дискуссии для восстановления мира и безопасности в Европе и напомнил об убийстве украинского военного медика на Донбассе.

"Коварное убийство украинского военного медика на Донбассе 13 июля является еще одним досадным свидетельством того, насколько важно прилагать максимальные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права", - заявил глава Минобороны Украины.

Как сообщал УНН, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате обстрела военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.