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Зеленский с президентом Швейцарии прибыли в Станицу Луганскую

Зеленский с президентом Швейцарии прибыли в Станицу Луганскую

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга осмотрели отстроенный пешеходный мост через р. Северский Донец и ознакомились с работой КПВВ "Станица Луганская", передает УНН.

"У нас была важная встреча с руководством ОБСЕ и представителями ООН и Красного Креста. Мы говорили о ситуации на Донбассе и той помощи, которую действительно оказывают эти мощные международные организации для нашего суверенитета. После этой встречи мы находимся в Станице Луганской, заканчиваем тем, с чего начали", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в ближайшее время "начнет строиться программа хабов на всех КПВВ, где будет все современное - от аптеки до продуктового магазина, и других админуслуг".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга сегодня посетили КП "Компания "Вода Донбасса".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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