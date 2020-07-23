Зеленский: документ о прекращении огня ожидает подписей всех сторон "нормандской четверки"

КИЕВ. 23 июля. УНН. Документ о полном всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля должны подписать все стороны "нормандской четверки". Об этом сказал Президент Владимир Зеленский журналистам во время визита на Донбасс, передает корреспондент УНН.

"Действительно, много у нас профессионалов находящихся в постоянных переговорах в формате заседания трехсторонней контактной группы, которые сейчас договорились к очень серьезному шагу для всей нашей страны, к прекращению огня. Этот документ - сейчас ожидаем подписания всех сторон "нормандской группы". Верю в то, что все стороны подпишут, Украина, Франция, Германия и РФ, и с 27 числа верю в то, что может наступить тот момент, когда будет постоянное прекращение огня", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.