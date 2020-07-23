Голубовская выступила в КСУ относительно закона о медицинском обслуживании населения

КИЕВ. 23 июля. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что Закон о финансовых гарантий медобслуживания населения делает невозможным выполнение Закона о защите населения от инфекционных болезней. Об этом она заявила во время своего выступления в Конституционном Суде Украины, передает корреспондент УНН.

"Этот закон, который мы обсуждаем (ЗУ "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" - ред.), делает невозможным исполнение Закона "О защите населения от инфекционных болезней". Нельзя финансировать отдельного больного с инфекционным случаем", - сказала Голубовская.

По ее словам, в законе четко прописано, что госпитализация происходит по эпидпоказателям. Но к примеру человек, проживающий в общежитии, госпитализируется в любом случае, ведь он является очагом.

Отвечая на вопрос, как обеспечивается непрерывность медицинской помощи, в частности, больным туберкулезом, Голубовская ответила:

"Я хочу сказать, что ликвидацию противотуберкулезных заведений надо было оптимизировать. Но я тоже была против. Особенности лечения больных туберкулезом - если вы их не накормите, вы их никогда не вылечите. Таблетку еще можно проследить, но и это не просто... Мне очень жаль, что этот вопрос так радикально решили. Надо было оптимизировать ликвидации противотуберкулезных заведений, я думаю у нас будет рост этого заболевания".

Добавим, что сегодня КСУ продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 59 нардепов относительно соответствия КУ Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Напомним, как сообщало правительство, расходы государственного бюджета на выполнение мероприятий по предотвращению распространения и борьбы с COVID-19 будут осуществляться в первую очередь и в полном объеме.