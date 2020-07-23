Шмыгаль рассказал, когда ожидать 1,2 млрд евро помощи от ЕС

КИЕВ. 23 июля. УНН. Макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро будет разделена на два транша по 600 млн евро. Первый поступит безотлагательно после ратификации Меморандума Верховной Радой, а другой - после выполнения реформ. Об этом во время пресс-брифинга по результатам рабочего визита в Брюссель сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Выделение макрофинансовой помощи, меморандум о предоставлении которой сегодня подписан, никак не повлияет на курс доллара. Ситуация остается стабильной. Макрофинансовая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро каждый. Первый безусловный - он будет предоставлен немедленно после ратификации Меморандума Верховной Радой Украины. Второй транш будет выдан в тот период, когда будут выполнены те реформы, которые правительство запланировало выполнить в этом и в начале следующего года", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что транш поступит напрямую в Государственный бюджет Украины и позволит обеспечить макроэкономическую стабильность.

"Будет потрачено на текущие вопросы в борьбе с коронавирусом и поддержание стабильности экономики Украины", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.

Денис Шмыгаль рассказал, на что пойдут средства.