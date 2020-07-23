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Шмыгаль рассказал, когда ожидать 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Шмыгаль рассказал, когда ожидать 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 23 июля. УНН. Макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро будет разделена на два транша по 600 млн евро. Первый поступит безотлагательно после ратификации Меморандума Верховной Радой, а другой - после выполнения реформ. Об этом во время пресс-брифинга по результатам рабочего визита в Брюссель сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Выделение макрофинансовой помощи, меморандум о предоставлении которой сегодня подписан, никак не повлияет на курс доллара. Ситуация остается стабильной. Макрофинансовая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро каждый. Первый безусловный - он будет предоставлен немедленно после ратификации Меморандума Верховной Радой Украины. Второй транш будет выдан в тот период, когда будут выполнены те реформы, которые правительство запланировало выполнить в этом и в начале следующего года", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что транш поступит напрямую в Государственный бюджет Украины и позволит обеспечить макроэкономическую стабильность.

"Будет потрачено на текущие вопросы в борьбе с коронавирусом и поддержание стабильности экономики Украины", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.

Денис Шмыгаль рассказал, на что пойдут средства.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Премьер-министр, финансовая помощь, Денис Шмыгаль
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