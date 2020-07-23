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Зеленский рассказал, в каком формате хотел бы видеть визиты иностранных президентов

Зеленский рассказал, в каком формате хотел бы видеть визиты иностранных президентов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 июля. УНН. Важно, чтобы лидеры других государств во время визита в Украину видели не только Киев. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский журналистам во время визита на Донбасс, передает корреспондент УНН.

"Это был не просто официальный визит в Украину президента Швейцарии (Симонетты Соммаруги - ред.), это действительно трехдневная серьезная встреча, это диалог, подписание важных соглашений. Это поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности. Не просто увидеть Киев и уехать - сегодня у нас действительно серьезный визит, в том формате в котором мы рассчитываем в Украине, и будут следующие встречи на высоком уровне всех президентов, которые приезжают в Украину. Для меня лично важно, чтобы президенты других стран смотрели и видели Украину, которая - не только наш Киев, а видели разные места нашей прекрасной Украины", - отметил Глава государства.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга посетили КП "Компания" Вода Донбасса ".

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, Владимир Зеленский
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