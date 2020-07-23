Вскоре правительство будет готово внести в ВР законопроект о ратификации Стамбульской конвенции - Стефанишина

КИЕВ. 23 июля. УНН. В ближайшее время Кабинет министров будет готов внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"В ближайшее время правительство будет готово внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции на рассмотрение парламента", - сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Отмечается, что Стамбульская конвенция - Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

"Сейчас наш фокус на лучшем внедрении этого законодательства, необходимо продемонстрировать на примерах в Украине, что такое законодательство эффективно работает", - отметила Стефанишина.

Указано, что Стамбульская конвенция является первым документом, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

"Украина одна из первых стран, которая подписала Конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована более 30 стран", - указано в сообщении.

Напомним, в Нацполиции проведут гендерное оценивание.