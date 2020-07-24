Генсек ООН призвал выполнять новые договоренности ТКГ касательно режима тишины на Донбассе

КИЕВ. 24 июля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал мирные шаги в урегулированы конфликта на Донбассе и призвал стороны соблюдать последние договоренности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

“Генеральный секретарь принимает к сведению договоренность, достигнутую в ходе вчерашнего заседания ТКГ о дополнительных мерах, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданского населения, которое по-прежнему больше всего страдает от боевых действий”, — говорится в заявлении генсека ООН.

Гутерриш призвал все заинтересованные стороны “принять необходимые меры, чтобы обеспечить новый импульс продолжающимся мирным усилиям „Нормандской четверки“, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ”.

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В частности, он призвал облегчить гуманитарный доступ вдоль линии соприкосновения и создание условий, способствующих прогрессу в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности ООН.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

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