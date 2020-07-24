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Генсек ООН призвал выполнять новые договоренности ТКГ касательно режима тишины на Донбассе

Генсек ООН призвал выполнять новые договоренности ТКГ касательно режима тишины на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

КИЕВ. 24 июля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал мирные шаги в урегулированы конфликта на Донбассе и призвал стороны соблюдать последние договоренности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

“Генеральный секретарь принимает к сведению договоренность, достигнутую в ходе вчерашнего заседания ТКГ о дополнительных мерах, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданского населения, которое по-прежнему больше всего страдает от боевых действий”, — говорится в заявлении генсека ООН.

Гутерриш призвал все заинтересованные стороны “принять необходимые меры, чтобы обеспечить новый импульс продолжающимся мирным усилиям „Нормандской четверки“, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ”.

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В частности, он призвал облегчить гуманитарный доступ вдоль линии соприкосновения и создание условий, способствующих прогрессу в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности ООН.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, боевики, Генсек ООН
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