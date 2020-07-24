Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4035

За платные камеры в СИЗО "выложили" уже 318 тысяч гривен

За платные камеры в СИЗО "выложили" уже 318 тысяч гривен

КИЕВ. 24 июля. УНН. За пользование платными услугами по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы на 22 июля заплатили более 318 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает", - отметили в министерстве.

В то же время в ведомстве добавили, что ремонтируют за эти средства обычные камеры следственных изоляторов. "На этот раз за поступление от платных камер была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ "Киевский следственный изолятор", - сообщили в Минюсте.

Добавим, платные камеры уже работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.

Источник: УНН
Теги: СИЗО, Минюст
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.