За платные камеры в СИЗО "выложили" уже 318 тысяч гривен

КИЕВ. 24 июля. УНН. За пользование платными услугами по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы на 22 июля заплатили более 318 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает", - отметили в министерстве.

В то же время в ведомстве добавили, что ремонтируют за эти средства обычные камеры следственных изоляторов. "На этот раз за поступление от платных камер была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ "Киевский следственный изолятор", - сообщили в Минюсте.

Добавим, платные камеры уже работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.