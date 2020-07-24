Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8520

Разумков считает, что закон об оппозиции нужно принять осенью

Разумков считает, что закон об оппозиции нужно принять осенью

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 24 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что закон о парламентской оппозиции должен быть принят на следующей сессии, возможно, осенью. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что он должен быть принят. На сегодня создана рабочая группа, она нарабатывает базовые вещи. Это будет закон о парламентской оппозиции,.. и я понимаю, что качественно его подготовить и быстро принять будет очень трудно. Мы сейчас разрабатываем законопроект о парламентской оппозиции... Я считаю, что было бы правильно на следующей сессии, возможно, осенью, если все будет хорошо, принять этот законопроект, потому что этот вопрос существует уже много лет", - сказал Разумков.

По его словам, в свое время вопрос об оппозиции куда-то исчез из Регламента Верховной Рады Украины.

"Был отдельный раздел, а сегодня его нет. И я думаю, что это нужно унормировать. Я уверен, что представители большинства (монобольшинства - ред.) считают, что такой закон должен быть", - рассказал Разумков.

Напомним, в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции.

Источник: УНН
Теги: ВР, закон, оппозиция, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.