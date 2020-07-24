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Украина разработала стратегию деоккупации Крыма — МИД

Украина разработала стратегию деоккупации Крыма — МИД

КИЕВ. 24 июля. УНН. Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, однако на сегодня она не является публичной. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала "ДОМ", передает УНН.

"Стратегически мы разработали документ "Стратегия деокупации Крыма". Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сообщила Джапарова.

Она также отметила, что усилия МИД в этом вопросе будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму. По ее словам, концепция такой платформы уже готова, ее должен утвердить Президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина собирает коалицию государств для работы над деоккупацией Крыма. Украина видит участниками площадки по деоккупации Крыма Соединенные Штаты, Великобританию, а также Европейский Союз как структурную единицу.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, оккупация, стратегия
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