Подъем танкера Delfi: объявлен тендер на более 24 млн гривен

КИЕВ. 24 июля. УНН. Одесский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги по подъему танкера Delfi с акватории морского порта "Одесса". Стоимость тендера составляет более 24,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ProZorro.

Так, на сайте ProZorro 23 июля выставили на торги услуги "по удалению" судна Delfi с акватории морского порта "Одесса" за 24681666,67 грн.

Отмечается, что победитель аукциона должен будет поднять танкер в зависимости от гидрометеорологических условий, но не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. Однако аукцион будет проведен только 5 октября 2020 года.

Поэтому есть вероятность, что работы в этом году не предпримут, ведь на октябрь приходится сезон штормов.

Напомним, танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье, сегодня снова попытаются поднять с пляжа в Одессе.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Первые две попытки поднять танкер не удались.