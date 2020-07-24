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Предложения о проведении внеочередной сессии в Раду не поступали - Разумков

Предложения о проведении внеочередной сессии в Раду не поступали - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Верховную Раду пока не поступали предложения о проведении внеочередной сессии. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

На вопрос, когда соберется парламент на внеочередную сессию для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС, Разумков ответил:

"По состоянию на сегодняшний день не поступало предложений или обращений от депутатских фракций или групп, народных депутатов или Президента Украины о созыве внеочередной сессии".

По словам Разумкова, глава парламента может созвать внеочередную сессию по инициативе или главы государства, или 150 нардепов.

"Если будут такие инициативы, мы говорили об этом и раньше, Верховная Рада готова работать, готова работать и в режиме внеочередных сессий", - сказал Разумков.

Напомним, Разумков считает, что закон об оппозиции нужно принять осенью.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, Дмитрий Разумков
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