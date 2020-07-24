Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8040

Дипломат США встретился с представителем Зеленского: говорили о Крыме

Дипломат США встретился с представителем Зеленского: говорили о Крыме

КИЕВ. 24 июля. УНН. Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Джозеф Пеннингтон в пятницу провел встречу с постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

"Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Пеннингтон сегодня встретился с Антоном Кориневич, постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. Джозеф Пеннингтон подчеркнул твердую позицию США - Крым Это Украина - и выразил глубокую обеспокоенность по поводу нарушений прав человека со стороны России в Крыму и на Донбассе, происходящих постоянно", - сообщили дипломаты.

Как сообщал УНН, ранее в США заявили, что самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории в очередной раз нарушает международные нормы.

Источник: УНН
Теги: США, Крым
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.