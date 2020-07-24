Дипломат США встретился с представителем Зеленского: говорили о Крыме

КИЕВ. 24 июля. УНН. Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Джозеф Пеннингтон в пятницу провел встречу с постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

"Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Пеннингтон сегодня встретился с Антоном Кориневич, постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. Джозеф Пеннингтон подчеркнул твердую позицию США - Крым Это Украина - и выразил глубокую обеспокоенность по поводу нарушений прав человека со стороны России в Крыму и на Донбассе, происходящих постоянно", - сообщили дипломаты.

Как сообщал УНН, ранее в США заявили, что самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории в очередной раз нарушает международные нормы.



